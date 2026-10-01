Por la Fecha 3 del Grupo D de la UEFA Nations League 2026, Portugal y Dinamarca medirán fuerzas este jueves 1 de octubre en el Parken Stadion. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Portugal vs. Dinamarca en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026 este jueves 1 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:45 pm
- Estados Unidos (CT): 1:45 pm
- Estados Unidos (MT): 12:45 pm
- Estados Unidos (PT): 11:45 am
- México (CDMX): 12:45 pm
- España: 8:45 pm
- Puerto Rico: 2:45 pm
- República Dominicana: 2:45 pm
- Panamá: 1:45 pm
- Costa Rica: 12:45 pm
- El Salvador: 12:45 pm
- Guatemala: 12:45 pm
- Honduras: 12:45 pm
- Nicaragua: 12:45 pm
- Argentina: 3:45 pm
- Brasil (Brasilia): 3:45 pm
- Uruguay: 3:45 pm
- Chile (Santiago): 2:45 pm
- Paraguay: 3:45 pm
- Bolivia: 2:45 pm
- Venezuela: 2:45 pm
- Ecuador: 1:45 pm
- Perú: 1:45 pm
- Colombia: 1:45 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Portugal vs. Dinamarca?
Este jueves 1 de octubre se podrá ver el juego Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, ViX
- México: Sky Sports México, Sky+, Izzi
- España: DAZN Spain
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: SporTV, Globoplay
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Puerto Rico: ViX