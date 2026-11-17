En el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González, las selecciones de El Salvador y San Martín chocarán este martes 17 de noviembre por la vuelta del Play-In de la Copa Oro Concacaf 2027. Como se trata de un duelo imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el duelo El Salvador vs. San Martín en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el duelo El Salvador vs. San Martín por el Play-In de la Copa Oro Concacaf 2027 este martes 17 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 2:00 am del miércoles 18 de noviembre
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo El Salvador vs. San Martín?
Este martes 17 de noviembre se podrá ver el duelo El Salvador vs. San Martín por el Play-In de la Copa Oro Concacaf 2027. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Sports 1, FOX One, fuboTV, ViX
- Jamaica: Bluu
- Puerto Rico: FOX Sports 1, ViX, NAICOM