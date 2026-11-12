Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre en el estadio San Siro de Milán, en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada de la UEFA Nations League. Con dos potencias europeas frente a frente, la Liga de Naciones de la UEFA tendrá una cita de alto nivel. El partido comienza a las 2:45 p. m. en Perú, Ecuador y Colombia; 3:45 p. m. en Venezuela y Bolivia; y 4:45 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay . La transmisión en vivo estará a cargo de ESPN por televisión y de Disney+ Plan Premium vía streaming para Latinoamérica.

¿A qué hora comienza Italia vs. Francia en cada país, por la UEFA Nations League?

Italia vs. Francia por la UEFA Nations League 2026/27 se jugará el jueves 12 de noviembre de 2026, no el viernes 13, a las 20:45 de Italia y Francia. Así figura en el calendario oficial de la UEFA. En Perú, el encuentro comenzará a las 2:45 p. m. del jueves.

País Ciudad o zona de referencia Hora local México Ciudad de México 1:45 p. m. Guatemala Todo el país 1:45 p. m. El Salvador Todo el país 1:45 p. m. Honduras Todo el país 1:45 p. m. Nicaragua Todo el país 1:45 p. m. Costa Rica Todo el país 1:45 p. m. Perú Todo el país 2:45 p. m. Colombia Todo el país 2:45 p. m. Ecuador Territorio continental 2:45 p. m. Panamá Todo el país 2:45 p. m. Estados Unidos Miami y Nueva York — hora del Este 2:45 p. m. Venezuela Todo el país 3:45 p. m. Bolivia Todo el país 3:45 p. m. República Dominicana Todo el país 3:45 p. m. Puerto Rico Todo el territorio 3:45 p. m. Argentina Todo el país 4:45 p. m. Uruguay Todo el país 4:45 p. m. Paraguay Todo el país 4:45 p. m. Chile Santiago y mayor parte del territorio continental 4:45 p. m. Brasil Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro 4:45 p. m. España Península y Baleares 8:45 p. m. España Islas Canarias 7:45 p. m. Italia Todo el país 8:45 p. m. Francia Francia metropolitana 8:45 p. m.

En Perú, Colombia y Ecuador continental, Italia vs. Francia comenzará a las 2:45 p. m. del jueves 12 de noviembre . Panamá y la costa este de Estados Unidos, incluidas Miami y Nueva York, compartirán ese horario. La referencia oficial para estas equivalencias es el inicio a las 20:45 en Europa central.

En Ciudad de México, el encuentro arrancará a la 1:45 p. m., al igual que en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica . En Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, el inicio será a las 3:45 p. m. , siempre durante la jornada del jueves.

Para los aficionados de Argentina, Uruguay, Paraguay, Santiago de Chile y las principales ciudades del este de Brasil, el partido empezará a las 4:45 p. m . En España se disputará a las 8:45 p. m. , la misma hora que en Italia y Francia metropolitana; en Canarias será una hora antes.

¿Qué canal transmite Italia vs. Francia EN VIVO por TV y Streaming Online?

País Plataforma online o servicio indicado por UEFA Perú Disney+ Argentina Disney+ Bolivia Disney+ Chile Disney+ Colombia Disney+ Ecuador Disney+ Paraguay Disney+ Uruguay Disney+ Venezuela Disney+ Brasil Disney+ Costa Rica Disney+ El Salvador Disney+ Guatemala Disney+ Honduras Disney+ Nicaragua Disney+ Panamá Disney+ República Dominicana Disney+ y Bluu México Sky México Estados Unidos FuboTV y ViX; también figura FOX Sports Canadá DAZN España RTVE Play y DAZN Italia RaiPlay Francia TF1+; también figura la chaîne L’Équipe Reino Unido Prime Video UK

Para seguir Italia vs. Francia desde Perú, Disney+ es la plataforma que figura en la relación oficial de transmisores de la UEFA Nations League 2026/27 .