Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre en el estadio San Siro de Milán, en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada de la UEFA Nations League. Con dos potencias europeas frente a frente, la Liga de Naciones de la UEFA tendrá una cita de alto nivel. El partido comienza a las 2:45 p. m. en Perú, Ecuador y Colombia; 3:45 p. m. en Venezuela y Bolivia; y 4:45 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay. La transmisión en vivo estará a cargo de ESPN por televisión y de Disney+ Plan Premium vía streaming para Latinoamérica.
¿A qué hora comienza Italia vs. Francia en cada país, por la UEFA Nations League?
Italia vs. Francia por la UEFA Nations League 2026/27 se jugará el jueves 12 de noviembre de 2026, no el viernes 13, a las 20:45 de Italia y Francia. Así figura en el calendario oficial de la UEFA. En Perú, el encuentro comenzará a las 2:45 p. m. del jueves.
|País
|Ciudad o zona de referencia
|Hora local
|México
|Ciudad de México
|1:45 p. m.
|Guatemala
|Todo el país
|1:45 p. m.
|El Salvador
|Todo el país
|1:45 p. m.
|Honduras
|Todo el país
|1:45 p. m.
|Nicaragua
|Todo el país
|1:45 p. m.
|Costa Rica
|Todo el país
|1:45 p. m.
|Perú
|Todo el país
|2:45 p. m.
|Colombia
|Todo el país
|2:45 p. m.
|Ecuador
|Territorio continental
|2:45 p. m.
|Panamá
|Todo el país
|2:45 p. m.
|Estados Unidos
|Miami y Nueva York — hora del Este
|2:45 p. m.
|Venezuela
|Todo el país
|3:45 p. m.
|Bolivia
|Todo el país
|3:45 p. m.
|República Dominicana
|Todo el país
|3:45 p. m.
|Puerto Rico
|Todo el territorio
|3:45 p. m.
|Argentina
|Todo el país
|4:45 p. m.
|Uruguay
|Todo el país
|4:45 p. m.
|Paraguay
|Todo el país
|4:45 p. m.
|Chile
|Santiago y mayor parte del territorio continental
|4:45 p. m.
|Brasil
|Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro
|4:45 p. m.
|España
|Península y Baleares
|8:45 p. m.
|España
|Islas Canarias
|7:45 p. m.
|Italia
|Todo el país
|8:45 p. m.
|Francia
|Francia metropolitana
|8:45 p. m.
En Perú, Colombia y Ecuador continental, Italia vs. Francia comenzará a las 2:45 p. m. del jueves 12 de noviembre. Panamá y la costa este de Estados Unidos, incluidas Miami y Nueva York, compartirán ese horario. La referencia oficial para estas equivalencias es el inicio a las 20:45 en Europa central.
En Ciudad de México, el encuentro arrancará a la 1:45 p. m., al igual que en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, el inicio será a las 3:45 p. m., siempre durante la jornada del jueves.
Para los aficionados de Argentina, Uruguay, Paraguay, Santiago de Chile y las principales ciudades del este de Brasil, el partido empezará a las 4:45 p. m. En España se disputará a las 8:45 p. m., la misma hora que en Italia y Francia metropolitana; en Canarias será una hora antes.
¿Qué canal transmite Italia vs. Francia EN VIVO por TV y Streaming Online?
|País
|Plataforma online o servicio indicado por UEFA
|Perú
|Disney+
|Argentina
|Disney+
|Bolivia
|Disney+
|Chile
|Disney+
|Colombia
|Disney+
|Ecuador
|Disney+
|Paraguay
|Disney+
|Uruguay
|Disney+
|Venezuela
|Disney+
|Brasil
|Disney+
|Costa Rica
|Disney+
|El Salvador
|Disney+
|Guatemala
|Disney+
|Honduras
|Disney+
|Nicaragua
|Disney+
|Panamá
|Disney+
|República Dominicana
|Disney+ y Bluu
|México
|Sky México
|Estados Unidos
|FuboTV y ViX; también figura FOX Sports
|Canadá
|DAZN
|España
|RTVE Play y DAZN
|Italia
|RaiPlay
|Francia
|TF1+; también figura la chaîne L’Équipe
|Reino Unido
|Prime Video UK
Para seguir Italia vs. Francia desde Perú, Disney+ es la plataforma que figura en la relación oficial de transmisores de la UEFA Nations League 2026/27.