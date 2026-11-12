Conoce los horarios por país, canales de TV y señal online para ver el partido entre Italia vs. Francia por la quinta jornada de la UEFA Nations League 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce los horarios por país, canales de TV y señal online para ver el partido entre Italia vs. Francia por la quinta jornada de la UEFA Nations League 2026. (Foto: Composición Depor)

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre en el estadio San Siro de Milán, en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada de la UEFA Nations League. Con dos potencias europeas frente a frente, la Liga de Naciones de la UEFA tendrá una cita de alto nivel. El partido comienza a las 2:45 p. m. en Perú, Ecuador y Colombia; 3:45 p. m. en Venezuela y Bolivia; y 4:45 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay. La transmisión en vivo estará a cargo de ESPN por televisión y de Disney+ Plan Premium vía streaming para Latinoamérica.

¿A qué hora comienza Italia vs. Francia en cada país, por la UEFA Nations League?

Italia vs. Francia por la UEFA Nations League 2026/27 se jugará el jueves 12 de noviembre de 2026, no el viernes 13, a las 20:45 de Italia y Francia. Así figura en el calendario oficial de la UEFA. En Perú, el encuentro comenzará a las 2:45 p. m. del jueves.

PaísCiudad o zona de referenciaHora local
MéxicoCiudad de México1:45 p. m.
GuatemalaTodo el país1:45 p. m.
El SalvadorTodo el país1:45 p. m.
HondurasTodo el país1:45 p. m.
NicaraguaTodo el país1:45 p. m.
Costa RicaTodo el país1:45 p. m.
PerúTodo el país2:45 p. m.
ColombiaTodo el país2:45 p. m.
EcuadorTerritorio continental2:45 p. m.
PanamáTodo el país2:45 p. m.
Estados UnidosMiami y Nueva York — hora del Este2:45 p. m.
VenezuelaTodo el país3:45 p. m.
BoliviaTodo el país3:45 p. m.
República DominicanaTodo el país3:45 p. m.
Puerto RicoTodo el territorio3:45 p. m.
ArgentinaTodo el país4:45 p. m.
UruguayTodo el país4:45 p. m.
ParaguayTodo el país4:45 p. m.
ChileSantiago y mayor parte del territorio continental4:45 p. m.
BrasilBrasilia, São Paulo y Río de Janeiro4:45 p. m.
EspañaPenínsula y Baleares8:45 p. m.
EspañaIslas Canarias7:45 p. m.
ItaliaTodo el país8:45 p. m.
FranciaFrancia metropolitana8:45 p. m.

En Perú, Colombia y Ecuador continental, Italia vs. Francia comenzará a las 2:45 p. m. del jueves 12 de noviembre. Panamá y la costa este de Estados Unidos, incluidas Miami y Nueva York, compartirán ese horario. La referencia oficial para estas equivalencias es el inicio a las 20:45 en Europa central.

En Ciudad de México, el encuentro arrancará a la 1:45 p. m., al igual que en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, el inicio será a las 3:45 p. m., siempre durante la jornada del jueves.

Para los aficionados de Argentina, Uruguay, Paraguay, Santiago de Chile y las principales ciudades del este de Brasil, el partido empezará a las 4:45 p. m. En España se disputará a las 8:45 p. m., la misma hora que en Italia y Francia metropolitana; en Canarias será una hora antes.

¿Qué canal transmite Italia vs. Francia EN VIVO por TV y Streaming Online?

PaísPlataforma online o servicio indicado por UEFA
PerúDisney+
ArgentinaDisney+
BoliviaDisney+
ChileDisney+
ColombiaDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
VenezuelaDisney+
BrasilDisney+
Costa RicaDisney+
El SalvadorDisney+
GuatemalaDisney+
HondurasDisney+
NicaraguaDisney+
PanamáDisney+
República DominicanaDisney+ y Bluu
MéxicoSky México
Estados UnidosFuboTV y ViX; también figura FOX Sports
CanadáDAZN
EspañaRTVE Play y DAZN
ItaliaRaiPlay
FranciaTF1+; también figura la chaîne L’Équipe
Reino UnidoPrime Video UK

Para seguir Italia vs. Francia desde Perú, Disney+ es la plataforma que figura en la relación oficial de transmisores de la UEFA Nations League 2026/27.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC