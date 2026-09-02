Este miércoles 2 de septiembre, conoceremos al segundo finalista de la Leagues Cup 2026. Desde el Dignity Health Sports Park de California, se enfrentarán América vs. Monterrey en un duelo de gigantes y de pronóstico reservado, donde conoceremos al último equipo que obtendrá el cupo a la gran final del domingo 6 de septiembre. A continuación, te dejo con la hora de inicio para ver este partido de fútbol desde México y Estados Unidos.
¿A qué hora juega América vs. Monterrey por semifinal de Leagues Cup 2026?
Aquí te dejo con los horarios para ver este duelo de América vs. Monterrey por semifinal de Leagues Cup 2026 en cualquier parte de México:
- Ciudad de México / Centro: 9:30 p. m.
- Quintana Roo: 10:30 p. m.
- Baja California Sur: 8:30 p. m.
- Baja California: 7:30 p. m.
Además, también genera alto interés en Estados Unidos, por lo que aquí tienes las 4 zonas horarias para poder seguir este duelo de América-Monterrey por la semifinal de Leagues Cup 2026.
- Este (ET): 11:30 p. m.
- Centro (CT): 10:30 p. m.
- Montaña (MT): 9:30 p. m.
- Pacífico (PT): 8:30 p. m.
América vs. Monterrey: alineaciones probables
- América: Fernando Tapia, Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Ramón Juárez del Castillo, Ícaro da Conceição, Edwin Cerrillo, Diego Arriaga, Alexis Gutiérrez, Oscar Perea y Alejandro Cárdenas.
- Monterrey: Luis Cárdenas, Erick Aguirre, Jorge Rodríguez, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Fidel Ambriz, Iker Fimbres, Luca Orellano, Roberto de la Rosa, Omar Gálvez y Uros Djurdjevic.