La Champions League 2026-27 pone en marcha una nueva batalla por la corona de Europa y el FC Barcelona afronta un estreno que exige máxima atención. El Barça recibe a Feyenoord este miércoles 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou, en la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League , con el objetivo de imponer condiciones desde el primer minuto y sumar tres puntos decisivos ante su público.

¿Quieres ver el partido FC Barcelona — Feyenoord EN VIVO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable, streaming online para seguir la cobertura completa desde México, Estados Unidos, España y otros países del mundo.

¿En qué canal transmiten el partido FC Barcelona — Feyenoord EN VIVO ONLINE en Méxcio y EE.UU.?

FC Barcelona recibe a Feyenoord este miércoles 9 de septiembre por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El partido empieza a las 10:45 a. m. de Ciudad de México y a las 12:45 p. m. ET / 9:45 a. m. PT en Estados Unidos.

País / zona TV Streaming online México FOX FOX One México — Max Estados Unidos — inglés — Paramount+ Estados Unidos — español TUDN

/

UniMás ViX Estados Unidos — alternativa — DAZN

¿A qué hora juega FC Barcelona - Feyenoord en México y Estados Unidos?

Conoce los horarios por país para ver el partido Barça vs. Feyenoord este miércoles 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou, en la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League ,

País / zona Hora del partido México 10:45 a. m. (CDMX) México 10:45 a. m. (CDMX) Estados Unidos — inglés 12:45 p. m. ET / 9:45 a. m. PT Estados Unidos — español 12:45 p. m. ET / 9:45 a. m. PT Estados Unidos — alternativa 12:45 p. m. ET / 9:45 a. m. PT

Qué ver en México

La vía más clara para usuarios en México es FOX en televisión y FOX One por streaming, con inicio a las 10:45 a. m., horario del centro del país. La guía de Claro Sports asigna expresamente Barcelona vs. Feyenoord a esas señales.

Max también aparece en la relación internacional de plataformas con derechos difundida por el FC Barcelona para el mercado mexicano. Sin embargo, el propio club advierte que esa lista corresponde a titulares de derechos y que la transmisión puntual de cada encuentro puede cambiar; por ello, para una guía de consumo conviene priorizar FOX/FOX One y verificar Max en la mañana del partido.

Qué ver en Estados Unidos

Para la transmisión en inglés, Paramount+ es la alternativa directa. En español, la cobertura de TelevisaUnivision ofrece una ruta completa: Fútbol Central inicia a las 12:00 p. m. ET, seguido por el partido a las 12:30 p. m. ET mediante UniMás, TUDN y ViX.

Esto permite plantear una recomendación sencilla para la audiencia: Paramount+ si busca relato en inglés; TUDN, UniMás o ViX si prefiere español. DAZN aparece como una opción adicional en la guía oficial internacional del Barcelona.

Alineaciones posibles de FC Barcelona y Feyenoord

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Xavi Espart, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon y Raphinha.

Feyenoord: Tjark Ernst, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste, Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, Oussama Targhalline, Luciano Valente, Nacho Ferri y Gaoussou Diarra.