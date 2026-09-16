El FC Barcelona recibe en el Spotify Camp Nou al Real Racing Club de Santander en su regreso a la Primera División española tras más de una década de ausencia. De la mano de Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y Anthony Gordon, el equipo azulgrana dirigido por Hansi Flick busca la sexta victoria consecutiva de la temporada y reafirmarse como único líder de LaLiga EA Sports 2026-27. El duelo, válido por la fecha 6, se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio del juego FC Barcelona vs. Racing y los canales de TV que lo transmiten? Aquí te contamos todos los detalles, según el país donde te encuentres.

ESPN y Disney Plus transmiten el partido FC Barcelona vs. Racing Santander por la jornada 6 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag)
ESPN y Disney Plus transmiten el partido FC Barcelona vs. Racing Santander por la jornada 6 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag)

En España, el encuentro se podrá ver en los canales Movistar+ LALIGA (Movistar, Dial 54 / Orange, Dial 110), Movistar+ LALIGA HDR (Movistar, Dial 440 / Orange, Dial 111) y LaLiga TV Bar, todos disponibles en la plataforma Movistar Plus.

Por otro lado, en los Estados Unidos, tendrás que sintonizar ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App para ver el FC Barcelona contra Racing en idiomas español e inglés; mientras que en países como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá y República Dominicana deberás contar con SKY Sports, SKY Plus, Izzi Go o ViX.

Finalmente, Disney+ Premium transmitirá en vivo y online el partido FC Barcelona-Racing para los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 16-09-2026. Horarios y guía de canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Barcelona vs. Racing por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.
BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 16-09-2026. Horarios y guía de canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Barcelona vs. Racing por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿En qué canal transmiten FC Barcelona vs. Racing por LaLiga EA Sports 2026-27?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
España21:30 horasMovistar+ LALIGA, Movistar+ LALIGA HDR, LaLiga TV BarMovistar Plus
Estados Unidos (ET)15:30 horasESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
Estados Unidos (CT)14:30 horasESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
Estados Unidos (MT)13:30 horasESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
Estados Unidos (PT)12:30 horasESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
México13:30 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
Costa Rica13:30 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
El Salvador13:30 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
Nicaragua13:30 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
Guatemala13:30 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
Panamá13:30 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
República Dominicana14:30 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
Perú14:30 horas--Disney+ Premium
Colombia14:30 horas--Disney+ Premium
Ecuador14:30 horas--Disney+ Premium
Bolivia15:30 horas--Disney+ Premium
Chile15:30 horas--Disney+ Premium
Venezuela15:30 horas--Disney+ Premium
Paraguay16:30 horas--Disney+ Premium
Argentina16:30 horas--Disney+ Premium
Uruguay16:30 horas--Disney+ Premium
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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