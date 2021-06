Sin poder explayarse por respeto, Casemiro dejó claro que la selección brasileña no está conforme con la mudanza de la Copa América. “Luego del partido con Paraguay vamos a hablar”, señaló el volante del Real Madrid este viernes tras la victoria 2-0 de la ‘Canarinha’ sobre Ecuador por la séptima jornada de las Eliminatorias.

“Hablaremos. Tite explicó cuál fue la situación. Lo que Tite habló fue lo que pasó, nos posicionamos. En el momento oportuno”, manifestó en declaraciones a SporTV.

En la rueda de prensa previa a ese partido, el seleccionador reconoció discusiones dentro de la concentración en torno al anuncio de Brasil como nueva sede de la Copa América, lo que fue respaldado por el presidente del país, Jair Bolsonaro, cuando el país vive un repunte de la pandemia del coronavirus.

Medios brasileños han publicado en los últimos días que varios jugadores estarían disconformes con esa decisión y se estarían pensando su participación en el torneo.

“Todos sabem qual é o nosso posicionamento sb a Copa América no 🇧🇷. Mais claro impossível. Ñ sou eu, ñ são os jogadores da Europa. São todos os jogadores, com o Tite e comissão técnica. Todos juntos” — Casemiro, o capitão que a gente respeita pic.twitter.com/2Jl9AaW202 — Jeff Nascimento (@jnascim) June 5, 2021

Desde que se supo que Brasil iba a ser anfitrión del certamen, ningún futbolista de la selección brasileña habló con los medios de comunicación, hasta esta noche con Casemiro.

“No podemos hablar del asunto. Todo el mundo ya sabe cuál es nuestra posición, pero no vamos a hablar. Tite dejó claro para todo el mundo cuál es nuestra posición y qué pensamos de la Copa América”, afirmó, aunque oficialmente no se sabe la opinión del vestuario, ni el técnico anticipó la misma.

“Existe respeto, existen jerarquías que tenemos que respetar”, agregó para justificar su silencio por el momento. “Claro que queremos dar nuestra posición, pasaron muchas cosas. Queremos hablar luego del partido contra Paraguay”, completó sobre la cancha del estadio Beira-Rio de Porto Alegre, donde Brasil sumó cinco triunfos consecutivos en el inicio de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Casemiro insistió en que “no quieren desviar el foco” de las eliminatorias porque se están jugando estar en el próximo mundial y que “expresarán su opinión” como grupo previsiblemente al término del encuentro que disputarán en Asunción contra Paraguay el martes.

“Queremos hablar y expresar nuestra opinión (...) Cuando habla alguien, habla por el grupo, por todos los jugadores, con Tite, con la comisión técnica. Tienen que ser todo juntos”, sentenció.