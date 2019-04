▷ HOY Champions League EN VIVO: horarios y canales TV para VER EN DIRECTO los partidos por cuartos de final

Hoy, la Champions League vuelve en todo su esplendor con los cuartos de final. Los dos primeros encuentros se jugarán desde las 2:00 pm entre Tottenham vs. Manchester City y Liverpool vs. Porto. El día miércoles lo cierran Barcelona vs. Manchester United y Juventus vs. Ajax. Los partidos se juegan desde la 1:.00 pm. en México, 2:00 pm. en Perú y Colombia y 4:00 pm. Argentina y Chile. Los partidos se transmitirán vía FOX Sports y ESPN en Latinoamérica, pero también en beIN Liga de Campeones, Sky Sports, DirecTV Sports y diferentes plataformas por Internet que te presentaremos a continuación.



Depor te trae la mejor información sobre la Champions League , una de las competiciones más atractivos a nivel mundial y que tendrá nuevo campeón después de tres largos años tras el dominiio de Real Madrid. Conoce cómo y dónde ver fúbol en vivo y en directo por TV o app móviles desde tu celular o cualquier dispositivo móvil con lo que leerás a continuación.

Por otro lado, la UEFA transmitirá la Champions League EN VIVO por Facebook Live el partido más importante; además, Depor te trae la mayor información sobre el torneo internacional con todos los goles, videos, jugadas polémicas, estadísticas, sorteos y más.

Manchester United recibe a Barcelona en el que sería la llave más atractiva de los cuartos de final de la Champions League. Parece ser una final adelantada, pero muchas veces los sorteos que realiza la UEFA produce este tipo de eventos. Lionel Messi y compañía llegan a Old Trafford para lograr una hazaña ante los 'Red Devils', que marchan sextos en la Premier League.

Otra llave que genera gran expectativa es lo que realiza Juventus con Cristiano Ronaldo en el mando. El delantero portugués demostró de qué es capaz para cumplir sus objetivos tras la histórica remontada por 3-0 ante Atlético Madrid. La llave parece estar resuelta; sin embargo, nadie puede olvidar la hazaña que logró el Ajax , eliminando al tricampeón Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu.

Algo por destacar es la clasificación de cuatro clubes ingleses en cuartos de final. Liverpool enfrenta al Porto , Tottenham y Manchester City son viejos conocidos que resolverán sus pleitos en las próximas semanas; mientras Manchester United tendrá el reto más complicado ante el Barcelona.

Resultados EN VIVO y EN DIRECTO por octavos de final

CALENDARIO PARA VER FÚTBOL EN VIVO DE OCTAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019

Este martes 12 de febrero inician los octavos de final de la Champions League. Este martes 12 de febrero inician los octavos de final de la Champions League. Getty Images

LLAVES DE CUARTOS DE FINAL POR CHAMPIONS LEAGUE

09/04/19 | Liverpool vs. Oporto | 3:00 pm

09/04/19 | Tottenham vs. Manchester City | 3:00 pm

10/04/19 | Ajax vs. Juventus | 3:00 pm

10/04/19 | Manchester United vs. Barcelona | 3:00 pm

16/04/19 | Barcelona vs. Manchester United | 3:00 pm

16/04/19 | Juventus vs. Ajax | 3:00 pm

17/04/19 | Manchester City vs. Tottenham | 3:00 pm

¿CÓMO Y DÓNDE VER LA CHAMPIONS LEAGUE EN VIVO?

¿Eres apasionado del fútbol en vivo ? En Google puedes buscar términos como " dónde ver Champions League ", " Champions League en vivo ", " ver Liga de Campeones en vivo gratis " o simplemente " fútbol en vivo "; sin embargo, encuentras páginas web ilegales que infringen los derechos de autor y pueden afectar tu ordenador o cualquier dispositivo móvil. Por eso, lo que estabas buscando lo encuentras en el siguiente artículo.

El 18 de setiembre comenzó la fase de grupos de la Champions League en vivo , competencia que esta temporada tendrá entre sus principales novedades el cambio de horario habitual. Es decir, los duelos ya no serán en simultáneo, sino tendrán dos horarios diferentes. Los partidos de apertura comenzarán a las 12:55 pm. (hora de Perú, México y Colombia), 2:55 pm. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 6:55 pm. (hora de España, Italia, Alemania y UK); y los de cierre a las 3:00 pm. (hora de Perú, México y Colombia), 5:00 pm. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 9:00 pm. (hora de España, Italia, Alemania y UK). Esto se repetirá durante toda la fase de grupos: dos lances como preliminar y después todo lo que queda de fecha.

Real Madrid es el máximo ganador de la Champions League con 12 campeonatos. Esta temporada buscará la decimotercera. (Foto: Getty) Real Madrid es el máximo ganador de la Champions League con 12 campeonatos. Esta temporada buscará la decimotercera. (Foto: Getty) Getty Images

La Champions League en vivo es la edición 64 de la competición y la temporada 27 desde que se renombró la Copa de Campeones de Europa a la Liga de Campeones de la UEFA. Podrás disfrutar y ver el fútbol en vivo de los 32 clubes participantes como Barcelona , Real Madrid , Bayern Munich , Juventus , Chelsea , Liverpool , Atlético Madrid , PSG , Sporting Lisboa , entre otros. Cabe señalar que el Estadio Wanda Metropolitano, con una capacidad máxima de 68 mil espectadores, será escenario de la final de la Champions League 2018-2019 el próximo 1 de junio de 2019.

EL ÚLTIMO CAMPEÓN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

PROGRAMACIÓN DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019

30 de agosto. Sorteo de la fase de grupos.

18 y 19 de septiembre. Primera jornada de la fase de grupos.

2 y 3 de octubre. Segunda jornada de la fase de grupos.

23 y 24 de octubre. Tercera jornada de la fase de grupos.

6 y 7 de noviembre. Cuarta jornada de la fase de grupos.

27 y 28 de noviembre. Quinta jornada de la fase de grupos.

11 y 12 de diciembre. Sexta jornada de la fase de grupos.

17 de diciembre. Sorteo de octavos de final.

12 y 13 de febrero. Partidos de ida de octavos de final (primera tanda).

19 y 20 de febrero. Partidos de ida de octavos de final (segunda tanda).

5 y 6 de marzo. Partidos de vuelta de octavos de final (primera tanda).

12 y 13 de marzo. Partidos de vuelta de octavos de final (segunda tanda).

15 de marzo. Sorteo de cuartos de final y semifinales.

9 y 10 de abril. Partidos de ida de cuartos de final.

16 y 17 de abril. Partidos de vuelta de cuartos de final

30 de abril. Partido de ida de la primera semifinal.

1 de mayo. Partido de ida de la segunda semifinal.

7 de mayo. Partido de vuelta de la primera semifinal.

8 de mayo. Partido de vuelta de la segunda semifinal.

1 de junio. Final en el Wanda Metropolitano.

¿CÓMO Y DÓNDE VER CHAMPIONS LEAGUE EN VIVO ONLINE?

Si te encuentras en un vehículo en dirección a tu centro laboral, o simplemente no tienes un televisor cerca para ver Champions League en vivo online , no tienes por qué preocuparte. Existen diferentes aplicaciones para poder disfrutar del evento en vivo y de manera segura.

Cada vez que hay Champions League , diferentes personas en todo el mundo harán una infinidad de búsquedas en diferentes páginas web de Google o en Facebook, los partidos vía streaming, las cuáles son piratas o pueden infectar de virus tu ordenador o tu smartphone. Sin embargo, existe la mejor manera de hacerlo por las diversas plataformas, donde solo debes descargarlo para ver fútbol en vivo online.

A continuación, te elaboramos una serie de aplicativos para que puedas ver fútbol en vivo online sin perderte ningún detalle de manera segura, legal y en muchos casos en calidad HD.

1. FACEBOOK

La UEFA llegó a un acuerdo con Facebook, que transmitirá en vivo online y en directo vía streaming los partidos más importantes de la Champions League. (Foto: Facebook) La UEFA llegó a un acuerdo con Facebook, que transmitirá en vivo online y en directo vía streaming los partidos más importantes de la Champions League. (Foto: Facebook) Facebook

La UEFA llegó a un acuerdo con la plataforma de Facebook, que transmitirá en vivo online y en directo vía streaming los partidos más importantes de la Champions League. Esto es una grata noticia para millones de usuarios en todo el mundo. La red social más concurrida en Internet emitirá la temporada 2018-2019 en países de Latinoamérica cada miércoles.

2. beIN SPORTS

beIN Sports es una de las plataformas más conocidas a nivel mundial, aunque también uno de los más limitados para ver la Champions League. (Foto: beIN Sports) beIN Sports es una de las plataformas más conocidas a nivel mundial, aunque también uno de los más limitados para ver la Champions League. (Foto: beIN Sports) beIN Sports

beIN Sports es una de las plataformas más conocidas a nivel mundial, aunque también uno de los más limitados para ver la Champions League. Si solo tienes interés para ver fútbol en vivo online , en beIN tienes cubiertas casi todas tus necesidades del balompié como LaLiga Santander, las principales ligas europeas, la Copa del Rey y otras disciplinas importantes a nivel mundial.

Puedes contratarlo como un extra en Movistar+ (España), Vodafone, Orange o Telecable, pero también puedes hacerlo de manera independiente, como un servicio streaming desde un equipo conectado a la red. En este caso, la cuota 9,99 euros mensuales, sin permanencia y con la posibilidad de añadir algunos canales de entretenimiento por 14,99 al mes.

3. SLING TV

Es uno de los servicios streaming más interesantes que pueden ofrecer en Estados Unidos para la transmisión de Champions League. (Foto: Sling TV) Es uno de los servicios streaming más interesantes que pueden ofrecer en Estados Unidos para la transmisión de Champions League. (Foto: Sling TV) Sling TV

Es uno de los servicios streaming más interesantes que pueden ofrecer en Estados Unidos y otros países en el mundo para ver la Champions League. Sling TV lleva muchos años activo en Estados Unidos y fue pionero a la hora de ofrecer servicios de televisión a la carta (lo han seguido PlayStation Vue y Direct TV Now, con precios a partir de 30 y 35 dólares al mes).

Una de las grandes ventajas que tiene Sling TV es que su paquete es muy económico, con un costo de 20 dólares e incluye ESPN, que es el canal que transmite la Champions League. Por cinco dólares más añades el paquete de deportes que incluye BeIN Sports y otras ocho emisoras deportivas.

4. VIA PLAY

Es una de las alternativas vía streaming para disfrutar de la Champions League en vivo y en directo. (Foto: Vía Play) Es una de las alternativas vía streaming para disfrutar de la Champions League en vivo y en directo. (Foto: Vía Play) Vía Play

Es una de las alternativas vía streaming para disfrutar de la Champions League en vivo y en directo ¿La diferencia con Sling TV? Por algo menos de 35 euros mensuales, tendrás las principales ligas de fútbol que funciona en los países nórdicos y bálticos.

Además, uno de los puntos más interesantes del servicio se encuentra en su oferta de motor, donde tampoco podrás perderte ningún detalle de la Fórmula Uno. Además, también se pueden seguir los principales torneos de golf así como la Euroliga de básquet, la NFL o las peleas de UFC.

5. NOW TV

Este servicio streaming ofrece más opciones de consumo para Reino Unido. (Foto: Now TV) Este servicio streaming ofrece más opciones de consumo para Reino Unido. (Foto: Now TV) Now TV

Este servicio streaming ofrece más opciones de consumo. El pase deportivo, llamado Sky Sports Pass, tiene tres modalidades: diaria, semanal y mensual, cuyo precio está fijado en 6,99 libras, 19,99 libras y 33,99 libras respectivamente. Como su propio nombre lo indica, el pase de Sky Sports da acceso a todos los canales en el Reino Unido e Irlanda: los 5 habituales junto a Sky Sports F1 y Sky Sports News. Además, las principales ligas y torneos europeos de fútbol en vivo, Fórmula 1, Wimbledon y Copa Davis, NBA y el Seis Naciones.

PARTICIPANTES EN LA CHAMPIONS LEAGUE