Ha pasado un día desde que se consumó la eliminación del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League, pero a estas horas todavía se sigue hablando del penal anulado a Julián Álvarez, que a la postre fue determinante para el triunfo del Real Madrid en la tanda desde los doce pasos. Así pues, recientemente se hizo público el argumento de los ‘Colchoneros’ para cuestionar la decisión del VAR tras el disparo de la ‘Araña’.

Recordemos que este jueves, la UEFA emitió un comunicado en donde explicó los argumentos del VAR para que Szymon Marciniak invalide el remate del argentino: “Aunque fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el video adjunto. Bajo la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debía ser anulado”.

Asimismo, el máximo ente rector del fútbol europeo adjuntó un video con una toma frontal desde la parte alta, donde se aprecia que Julián Álvarez tocó la pelota en dos oportunidades durante la ejecución de su remate. Si bien en la transmisión no quedó muy claro qué imagen utilizó el VAR para avisarle al árbitro polaco, estas imágenes buscan absolver cualquier duda.

Julián Álvarez fue protagonista de una jugada polémica en los octavos de final de la Champions League. (Foto: Getty Images)

Por si eso fuera poco, la UEFA dio a conocer que se contactará con la FIFA y la International Football Association Board (IFAB), con el finalidad de determinar si esta norma debería ser revisada en situaciones en las que el jugador toca dos veces la pelota de manera involuntaria. “La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y la IFAB para determinar si la regla debe revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario”, sentenciaron.

No obstante, cuando parecía que aquí quedaría todo, As informó que en el Atlético de Madrid no están conformes con la explicación de la UEFA y encontraron un contraargumento para insistir en la legitimidad del gol de Julián Álvarez. “El balón estará en juego en el momento en que se golpee y se desplace con claridad”, se lee en al artículo 134 del reglamento 2024-25 de la IFAB.

Precisamente en ese punto se acogen los ‘Colchoneros’, pues consideran que no existe ‘claridad’ en aquel doble toque de Julián Álvarez previo a que el esférico salga de sus pies. Es un hecho que nada cambiará la historia y el Real Madrid seguirá en los cuartos de final de la Champions League –donde enfrentará al Arsenal–, pero los de la vereda de enfrente insistirán en qué fue injusta la decisión de Szymon Marciniak.

Real Madrid enfrentará al Arsenal en los cuartos de final de la Champions League. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar el Atlético de Madrid?

Luego de quedar eliminado de la Champions League, Atlético de Madrid volverá a tener actividad este fin de semana, cuando reciba al Barcelona por la fecha 28 de LaLiga 2024-25. Dicho compromiso está programado para este domingo 16 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario peruano, con seis horas más en España) y se disputará en el Riyadh Air Metropolitano.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports, disponibilidad en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, en España será televisado por Movistar Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





