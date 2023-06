Llegó la hora de la verdad. Manchester City e Inter se miden este sábado 10 de junio la gran final de la Champions League. Los equipos de Guardiola e Inzaghi definirán al nuevo monarca de Europa, por lo que se viene un encuentro con muchas emociones que ningún aficionado del fútbol quiere perderse. Aquí te contamos a qué hora se juega y en qué canales podrás seguir la transmisión del partido.

El City superó con creces la fase de grupos. Instalado en el grupo G, los ‘Cuidadanos’ finalizaron primeros con 14 puntos, a base de cuatro victorias y dos empates, por encima de Borussia Dortmund, Sevilla y Copenhague.

En octavos de final, no tuvo piedad (8-1) en el global ante el Leipzig, con un contundente 7-0 en el partido de vuelta. En cuartos, en tanto, dejó en el camino a Bayern Munich con un importante 4-1 en la serie. Para la semifinal se tomó venganza, eliminando a su verdugo de la edición pasada y vigente campeón: Real Madrid.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Inter?

México | 1:00 p.m.

Estados Unidos | 3:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador | 2:00 p.m.

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela | 3:00 p.m.

Argentina, Brasil y Uruguay | 4:00 p.m.

Además, como si fuera poco, los dirigidos por Pep Guardiola vienen de consagrarse campeones en la Premier League, donde fue escolta del Arsenal durante gran parte de la temporada, desplazándolo a pocas jornadas del final, como también de la FA Cup: ganó el título tras vencer 2-1 al Manchester United el último sábado.

“Hemos realizado una temporada increíble pero nunca hemos ganado la Champions. Es un privilegio llegar a dos finales en tres años, es increíble, pero al final tienes que ganar la Champions para demostrar lo que vales”, comentó Guardiola en la previa.

El Inter, por su parte, salió airoso de una fase de grupos compleja. Finalizó en la segunda casilla en el grupo C, dejando atrás al Barcelona y Viktoria Pilsen, siendo superado por Bayern Munich: tres victorias, un empate y dos derrotas.

En octavos de final, tuvo una definición apretada contra Porto, apenas venciéndolo por 1-0. Luego, eliminó a otro equipo de Portugal: Benfica, por un global de 5-3. En las semifinales, disfrutó por duplicado, dejando afuera a su eterno rival: 3-0 al Milan en el Derby della Madonnina.

No obstante, el Neroazzurro de Simone Inzaghi también llegan motivados al coronarse en la presente temporada. Luego de un irregular paso en la Serie A, se hicieron con el título en la Copa Italia, con un triunfo 2-1 ante Fiorentina en la definición.

“Había que honrar este campeonato (...) Tengo que felicitar a los muchachos porque jugar un juego como el de hoy una semana antes del que viene no fue fácil”, destacó el entrenador del Inter Filippo Inzaghi.

Manchester City vs. Inter: dónde ver

La transmisión del partido estará a cargo de los canales TVE La 1, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España, mientras que ESPN y Star Plus lo pasará a nivel internacional. HBO Max transmite en México y TUDN en Estados Unidos. Además, podrás seguir el minuto a minuto del compromiso en la web de Depor. No hay forma de que te lo pierdas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.