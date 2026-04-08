La Champions League vuelve a encender las noches europeas y esta vez lo hace con un choque de gigantes. Barcelona y Atlético de Madrid se citan este miércoles 8 de abril (1:00 p.m. CDMX, 3:00 p.m. ET) en el Spotify Camp Nou para disputar la ida de los cuartos de final, en un duelo que promete tensión, talento y emociones desde el primer minuto. Consulta los horarios y canales de TV para ver este partidazo EN VIVO y EN DIRECTO desde tu país.
El conjunto culé aterriza en esta instancia con el impulso de una goleada global de 8-3 frente al Newcastle United, dejando claro su poder ofensivo. Del otro lado, el Atlético llega tras superar al Tottenham Hotspur con un 7-5 en el global, demostrando carácter en una eliminatoria exigente. Con ambos equipos en gran momento, el escenario está listo para un enfrentamiento que promete ser inolvidable.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO en diferentes países del mundo?
Para que no te pierdas el partidazo Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League, a continuación te mostraré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy 8 de marzo de 2026?
Este miércoles 8 de abril se podrá ver partido Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, Univision, Univision NOW
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Francia: Canal+ Foot, myCANAL, Canal+ Live 2
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Uruguay: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Bolivia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte