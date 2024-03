¡Será un partidazo! Atlético Madrid e Inter de Milán se enfrentan este miércoles 13 de marzo en el Estadio Cívitas Metropolitano, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto italiano ganó por 1-0 en la ida y buscará sellar su clasificación en Madrid. El equipo del ‘Cholo’ Simeone, por su parte, luchará por conseguir una remontada en casa. A continuación, te contamos a qué hora inicia el compromiso y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión.

Atlético Madrid llega a este duelo decisivo tras caer por 2-0 ante Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla (Cádiz), por la jornada 28 de LaLiga de España. El ‘Colchonero’ se quedó en la cuarta posición de la liga española con 55 puntos y se alejó más del líder Real Madrid, que tiene 69 unidades. Con LaLiga prácticamente perdida, al equipo del ‘Cholo’ le queda poner todo su esfuerzo en la Champions.

El equipo madrileño se juega su presencia en los cuartos de final de la Champions League y Simeone ya tiene planeando un once para darle la vuelta al marcador global. Como no podía ser de otra forma, el francés Antoine Griezmann será el que lidere el equipo. El galo regresará al once para comandar la anhelada remontada, formando pareja con Álvaro Morata en la zona ofensiva.

Según reportan los medios españoles, el esquema del ‘Cholo’ apunta a tener dos novedades. En primer lugar, el argentino Nahuel Molina recuperaría su plaza en el carril derecho, mientras que el montenegrino Stefan Savić ocuparía ese mismo lado en la línea de tres centrales. El ingreso del campeón del mundo desplazaría a Marcos Llorente al centro del campo. El once sería así: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Koke, Llorente, De Paul; Griezmann y Morata.

Inter de Milán, por su parte, llega al Cívitas Metropolitano en un momento espectacular: ha ganado sus últimos trece partidos, contando la Serie A y la Champions League. El equipo dirigido por Simone Inzaghi, que es el actual subcampeón de la Champions, es una verdadera máquina y llegará a Madrid con la misión de avanzar a los cuartos de final. Su ofensiva será comandada por Lautaro Martínez y Marko Arnautovic.





¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Inter?

Atlético Madrid vs. Inter se juega este miércoles por la vuelta de octavos de final de la Champions League. El inicio varía según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 3:00 de la tarde, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será a las 5:00 p.m. En Venezuela y México, el choque será a las 4:00 p.m.





¿En qué canales ver Atlético Madrid vs. Inter?

Este emocionante encuentro entre Atlético Madrid e Inter será televisado por ciertos canales autorizados para transmitir el choque. ESPN y STAR Plus serán los medios de comunicación que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partidazo de la Champions League. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Atlético Madrid vs. Inter: ¿dónde se juega?





