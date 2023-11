Arsenal vs. Lens se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 29 de noviembre, por la quinta fecha del Grupo B de la Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el Emirates Stadium y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN 4, Star Plus, HBO Max, TNT y SKY Sports para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por Depor.

Arsenal se alista para el encuentro ante Lens, por Champions League. (Video: Arsenal)

Arsenal vs. Lens: probables alineaciones

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli.

Lens: Samba; Medina, Danso, Gradit; Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Frankowski; Thomasson, Sotoca; Wahi.