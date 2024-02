¡No te pierdas el partidazo! Arsenal vs. Porto se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 21 de febrero por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, en un duelo que se realizará en el Estadio do Dragão. El compromiso está pactado para comenzar a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 en hora argentina). El duelo será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales Star Plus, HBO Max y Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Arsenal goleó a Burnley en su último partido por la Premier League. (Video: Arsenal)





Porto vs. Arsenal: posibles alineaciones

Porto: Diogo Costa; Joao Mário, Pepe, Otávio, Sanusi; Varela, Nico González, Conceicao; Pepe, Galeno, Evanilson.

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Rice, Odegaard, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.