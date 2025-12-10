vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 6 de la Fase de Liga de la . ¿En qué canales ver la transmisión? Para seguir este partido debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus; en España se puede ver por Movistar Liga de Campeones, mientras que en México por HBO MAX y TNT Sports. Ojo, no lo busques por la señal pirata de Fútbol Libre TV. ¿A qué hora comienza la transmisión? Este duelo está pactado para el miércoles 10 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y seis horas más en España) y se disputará en el San Mamés (Bilbao, España).

Athletic Club vs PSG por Champions League. (Video: Athletic)
