Una de las imágenes que dejó la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions League, a manos del Chelsea, ha sido la de un Luis Suárez decepcionado por ser sustituido cuando al partido en Stamford Bridge le faltaba media hora. Debido a su intrascendencia en el duelo en Londres, el ‘Cholo’ Simeone decidió cambiar al goleador uruguayo, hecho que no le gustó y que se encargó de hacer saber en su camino al banco de suplentes.

Tal como se aprecia en la transmisión oficial del partido, al enterarse que debía dejar el campo por Ángel Correa, Suárez intenta con rabia despojarse de la muñequera que lleva en la mano derecha. Al pasar por el costado de Simeone, el delantero del Atlético de Madrid ni lo saluda.

Ya en las gradas de Stamford Bridge, Suárez, quien desde 2015 no marca en Champions League en calidad de visitante, dejó ver su fastidio al sacarse las botas y medias. Además, lanzó una sonrisa irónica en medio del momento de calentura por el que estaba pasando.

Atlético de Madrid enfrentó al Chelsea por la Champions League

Sigue la mala racha

Por tercer año de los últimos cuatro, por tercera ocasión en la era Diego Simeone y por quinta vez en sus 16 participaciones, el Atlético de Madrid no llegó más allá de los octavos de final de la Copa de Europa o la Liga de Campeones, en contraste con el pasado curso, cuando sí alcanzó la siguiente ronda, aunque fue eliminado por el Leipzig a único encuentro en Lisboa.

Con la indudable influencia de que en esos cuatro cursos no fue primero de su grupo en ninguno de ellos, no es un dato menor para el conjunto rojiblanco, porque no estuvo tampoco entre los ocho mejores de la ‘Champions’ ni en 2018-19, cuando fue doblegado por el Juventus y Cristiano Ronaldo, ni en 2017-18, cuando fue tercero de su cuarteto grupo y redirigido hacia el título de la Liga Europa, conquistado ante el Olympique de Marsella en el estadio OL de Lyon.

Antes, el Atlético de Simeone había estado sí o sí en los cuartos de final de la Liga de Campeones desde su estreno en 2013-14. Aquella temporada llegó a la final (en cuartos superó al Barcelona por un global de 2-1); en 2014-15 se quedó en cuartos, derrotado en la vuelta por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (1-0), tras el 0-0 de la ida; en 2015-16 también alcanzó la final (en cuartos doblegó al Barcelona por 3-2 en el global); y en 2016-17, las semifinales, cuando fue apartado por el Real Madrid. Entonces jugó los cuartos de final frente al Leicester: 1-0, 1-1 y clasificación.





