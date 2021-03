En la previa del partido entre Atlético de Madrid y Chelsea, válido por la vuelta de octavos de final de la Champions League, el delantero portugués Joao Félix aclaró la polémica celebración de su gol en el partido ante el Villarreal, el pasado 28 de febrero por LaLiga, cuando hizo un gesto de mandar callar en dirección hacia el banquillo, asegurando que iba dirigido a su compañero brasileño Renan Lodi. Según el exgoleador del Benfica, se cansó de las burlas del brasileño por no marcar.

Joao Felix, suplente aquel día, entró en el segundo tiempo y marcó el segundo gol de su equipo. Su celebración, dirigida al banquillo, fue interpretada en algunos sectores como una reclamación al técnico Diego Simeone, quien en la rueda de prensa posterior aseguró al respecto que le encantaban “los jugadores rebeldes”.

“Ustedes siempre están picando. Yo ya lo dije, en el día del partido hice una publicación en Instagram que era para Lodi, pero a vosotros os gusta mucho hablar de cosas que no sabéis y por eso se genera polémica”, respondió, a pregunta de los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea inglés.

El delantero portugués detalló que el motivo de mandar callar era que su compañero se había estado metiendo con él, diciéndole que no marcaba goles. “Fue antes del partido, me estaba picando, diciendo que no hacía gol a nadie, cuando lo hice, lo hice hacia él”, añadió el delantero luso.

El astro luso confirma, de esta forma, lo que ya la misma noche del partido aclaró Lodi en Instagram. “No te enfades, lo dijiste y lo has hecho. Estamos juntos, hermano”, escribió el lateral brasileño, uno de los mejores amigos del portugués en el vestuario, acompañado de la imagen de Joao Félix mandando callar.

Joao Félix anotó gol con Atlético Madrid y ¿mandó a callar a Simeone? (ESPN)





