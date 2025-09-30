Atlético Madrid vs Eintracht por la Champions League | Diseño: Christian Marlow
Atlético Madrid vs Eintracht por la Champions League | Diseño: Christian Marlow

vs. se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 2 de la etapa de liga de la competencia. Según la programación, el partido está pactado para las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del martes 30 de setiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal habilitado en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la versión digital por Disney Plus. Ojo, recomendamos no seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Atlético de Madrid vs. Eintracht por la Champions League | VIDEO: LaLiga
Atlético de Madrid vs. Eintracht por la Champions League | VIDEO: LaLiga

TAGS RELACIONADOS