Atlético de Madrid vs. Lazio EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la sexta fecha del Grupo E de la Champions League 2023-23. El duelo está pactado para el miércoles 13 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay) y se disputará en el Civitas Metropolitano, ubicado en la ciudad de Madrid. La transmisión oficial será de ESPN y STAR Plus para toda Latinoamérica.

Un día de entrenamiento con Griezmann en Atlético de Madrid. (Video: Twitter)

Atlético de Madrid vs. Lazio: probables alineaciones

Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino, De Paul, Koke, Griezmann, Morata y Correa

Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Mario Gila, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.