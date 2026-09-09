vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 9 de septiembre las 14:00 horas y tendrá lugar en el Estadio de Anfield (Liverpool, Inglaterra).

Atlético de Madrid vs. Liverpool vía ESPN y Disney Plus: ver transmisión por internet. (Video: @atleticomadrid)
Atlético de Madrid vs. Liverpool vía ESPN y Disney Plus: ver transmisión por internet. (Video: @atleticomadrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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