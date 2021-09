Un comienzo decisivo. El conjunto que dirige Diego Simeone, Atlético de Madrid, deberá chocar ante el Porto en casa por la Champions League. En conferencia de prensa, el estratega confirmó que están claras sus convicciones. A pesar de que consiguieron llevarse LaLiga Santander en la temporada pasada, el cuadro rojiblanco espera conseguir junto a su entrenador la ‘Orejona’.

”No he variado mucho en mis formas. Siempre me he tomado tiempo para pensar. Con la plantilla que tengamos, siempre me manejo de la misma manera”, sostuvo el director técnico del club español.

La prioridad del ‘Cholo’ es que “el club y el equipo ganen”. ”Se me juzgaba desde el primer día que llegué... ¿por qué no se me a juzgar ahora? La crítica y la opinión tienen que estar. No tengo compromiso absolutamente con nadie”, remarcó Simeone.

Si bien el Atlético de Madrid llegó a dos finales de la Liga de Campeones - en el 2014 y 2016 - el DT argentino prefiere ir paso a paso: “No pienso más allá del partido de mañana. El camino se hace andando. Conocemos la competencia y sabemos las dificultades que va a haber debido al gran equilibro del grupo donde vamos a competir. Me centro más que nada en la competición, que es muy dura, muy fuerte y donde cualquier error se paga”

Simeone sobre Antoine Griezmann

“Mas allá de desajustes (contra el Espanyol) hubo imprecisión, falta de intensidad, agresividad, de poca velocidad en el juego y no sólo en un futbolista, sino en el equipo en global. El primer tiempo no fue el que buscábamos”, sostuvo el ‘Cholo’ a puertas del estreno de manera internacional.

”Lo que queremos de Griezmann es que sea el futbolista que siempre fue; un jugador importantísimo, con jerarquía, con talento y con gol. Y, seguramente, habrá que trabajarlo como todos los compañeros en su lugar de juego y que esté preparado para 30, 90 o 60 minutos. Lo que el equipo lo llame”, concretó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.