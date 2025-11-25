Autogol de Koundé para el 1-0 de Chelsea vs. Barcelona. (VIDEO: ESPN)
vence por la mínima diferencia al en Stamford Bridge por la jornada 5 de la . Luego de 2 goles anulados para los ‘blues’, llegó el primero del partido a los 27 minutos tras un autogol de Jules Koundé. El gol se produce tras un centro del español Cucurella, quien encontró a Pedro Neto que disparó un lujo para pegarle de taquito al pórtico de Joan García, sin embargo, bajo los tres palos se encontraba Koundé quien en su intento por despejar el balón terminó marcando en su propio arco.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

