Barcelona vs. Brest se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la quinta jornada de la Champions League, desde el estadio Olímpico de Montjuic. El duelo se disputará este martes 26 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Los azulgranas quieren seguir ganando en la temporada, de la mano de Hansi Flick y enfrentarán a un rival busca un triunfo. La transmisión de este partido estará disponible en Sudamérica por ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. Por otro lado, Fox Sports transmitirá en Argentina, TNT Sports en México y Movistar Liga de Campeones en España. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. No te pierdas todos los detalles del partido y la información más completa en Depor.

Iñigo Martínez habló sobre Iñaki Peña. (Video: FC Barcelona)





