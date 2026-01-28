vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en el compromiso correspondiente a la fecha 8 de la Fase de Liga de la . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmite TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 28 de enero desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Spotify Camp Nou.

Barcelona vs Copenhague por Champions League. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

