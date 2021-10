El Fútbol Club Barcelona tuvo un terrible arranque en la fase de grupos de la Champions League 2021-22. El cuadro azulgrana debutó en casa con derrota ante el Bayern Munich y repitió el resultado en calidad de visitante ante el Benfica. Fueron un par de duros golpes que hoy lo han puesto al borde de la eliminación y Sergio Agüero lo sabe muy bien. Es por esa razón que el delantero argentino ha afirmado este martes que el equipo catalán tiene que “ganar sí o sí” en la visita del Dinamo de Kiev al Camp Nou por la fecha 3 de la Liga de Campeones.

“Tenemos que ganar sí o sí. Si no lo hacemos, estaremos casi fuera de la Champions. Con la ayuda de la gente, que el otro día nos animó mucho y estuvo muy bien, intentaremos sumar los tres puntos que necesitamos”, declaró en rueda de prensa.

Tras superar su lesión, Agüero debutó el pasado domingo como azulgrana, al disputar los últimos minutos del partido de Liga ante el Valencia, y se mostró sorprendido por el recibimiento del público del Camp Nou.

“He jugado en contra del Barça y el estadio impone mucho. Ahora que juego aquí lo estoy disfrutando. Lo único en lo que pensaba el otro día era que el equipo ganara. No me esperaba el recibimiento de la afición. Estoy muy agradecido. Ahora me queda devolver el cariño”, manifestó.

Este miércoles, ante el Dinamo, seguramente tendrá más minutos, aunque prefirió no precisar si ya está en condiciones de ser titular. “Intento entrenar bien, pero es una decisión del técnico. Respeto a los otros jugadores. El puesto se gana estando bien físicamente”, comentó al respecto.

Una de las motivación del ‘Kun’ era jugar al lado de su amigo Leo Messi, pero cree que “eso ya forma parte del pasado”, aunque no negó que, en su momento, la noticia de su adiós les cayó todos “por sorpresa”.

“A Leo se le ve bien y está disfrutando en el PSG. Como amigo suyo, quiero que disfrute del fútbol como lo hizo siempre”, comentó sobre el ‘10′, un dorsal que prefirió no heredar en el Barcelona.

“Cuando fiché, decidí que quería el ‘19′, que lo había llevado en las categorías inferiores de la selección argentina. En ese momento, el ‘10′ era de Leo. Ahora, Ansu Fati lo está haciendo muy bien. Tiene un talento especial que tenemos que aprovechar”, dijo.

Tampoco se ha marcado ninguna cifra de goles en su primera temporada como azulgrana: “Desde que empecé a jugar, nunca me planteé una cifra de goles. Me acostumbré siempre a ser segundo delantero hasta el Manchester City, donde jugué de ‘9′. Nunca me propuse objetivos, simplemente intento estar bien toda la temporada, jugar muchos partidos y ganar algún título”.





