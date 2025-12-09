Barcelona vs. Frankfurt juegan por la Champions League. (Diseño: Depor)
Barcelona vs. Frankfurt juegan por la Champions League. (Diseño: Depor)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 6 de la Fase de Liga de la . ¿En qué canales ver la transmisión? Para seguir este partido deberás conectarte a la señal de ESPN, disponible en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus; en España se podrá ver por Movistar Liga de Campeones, mientras que en México por HBO MAX y TNT Sports. Ojo, no lo busques por la señal pirata de Fútbol Libre TV. ¿A qué hora comienza la transmisión? Este duelo está pactado para el martes 9 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y seis horas más en España) y se disputará en el Spotify Cam Nou (Barcelona, España).

Barcelona vs. Frankfurt se enfrentan por la Champions League. (Video: FC Barcelona)
Barcelona vs. Frankfurt se enfrentan por la Champions League. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS