El desenlace de la eliminatoria ante un emergente Napoli marcará con fuego al Barcelona de Quique Setién, que se la juega a todos los niveles, desde el futuro del técnico, al prestigio de la plantilla o la credibilidad de una junta directiva que está en el centro de la diana. Sin embargo, el técnico culé aseguró que no piensa que este sea su último partido al mando del banquillo azulgrana.

“No se me ha pasado por la cabeza en ningún momento de que el de mañana sea mi último partido, hemos preparado el partido pensando en que vamos a continuar”, señaló Setién en la previa del duelo que se jugará este sábado en el Camp Nou.

Sobre el once que mandará

“Está bastante decidida la alineación de mañana desde hace algunas jornadas, la posición de algunos jugadores puede variar, pero sí está decidida la alineación. Hemos pensado en todo, y valorado durante bastante tiempo cuál era la mejor opción para jugar este partido y hemos tomado una variante que no quiere decir que no la podamos cambiar en algún momento”, apuntó sobre el planteamiento que tiene planificado.

Así ve al Napoli

“Ha mejorado desde el partido que nos enfrentamos a ellos, tiene muchos registros, ha mejorado muchísimos aspectos, ha ido progresando, Gattuso le ha dado mucha posesión al equipo, ahora mismo defiende muy bien y sabe atacar y hacer daño; lo hemos estudiado a fondo y trataremos de minimizar ese potencial y ese buen momento en el que está”, apuntó.

La ausencia de Arthur

“Hablé con él antes de que se fuera, la realidad es que a partir de ahí no he vuelvo a hablar con él, lo que he sabido ha sido a través del club, me hubiera gustado que fuera diferente pero no puedo decir nada más”, señaló sobre el brasileño, que se ha declarado en rebaldía.

