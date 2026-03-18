vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en compromiso correspondiente a los octavos de final (vuelta) de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 18 de marzo desde las 12:45 p.m. y tendrá lugar en el Camp Nou (Madrid, España).

Previa Barcelona vs. Newcastle por la Champions. (Video: ESPN)
Previa Barcelona vs. Newcastle por la Champions. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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