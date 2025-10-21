Barcelona vs. Olympiacos se enfrentan por la Champions League. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Barcelona vs. Olympiacos se enfrentan por la Champions League. (Diseño: Christian Marlow / Depor)

Barcelona vs. Olympiacos se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de Fase de Liga de la Champions League 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión? Para seguir este partido, deberás conectarte a las señales de ESPN, Disney Plus, TNT Sports, Movistar Liga de Campeones y HBO MAX; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el martes 21 de octubre desde las 11:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España) y se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys (Barcelona, España). Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Barcelona vs. Olympiacos se enfrentan por la Champions League. (Video: ESPN)
Barcelona vs. Olympiacos se enfrentan por la Champions League. (Video: ESPN)

TAGS RELACIONADOS