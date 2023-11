Barcelona vs. Porto juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 5 de la Champions League. El duelo se disputará este martes 28 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana), en el marco del grupo H. El choque se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic. Una victoria podría colocar a los azulgranas en la próxima ronda y, de perder, complicará todas sus opciones. En la primera vuelta, los dirigidos por Xavi Hernández se impusieron 1-0 en Portugal. La transmisión será a través de la señal de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.





Barcelona vs. Porto: probables alineaciones

Iñaki Peña; Cancelo, Ronald Araujo, Koundé, Balde; Pedri, De Jong, Gündogan; Raphinha, Lewandowski y Joao Félix. Oporto: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Fabio Cardoso, Sanusi; Galeano, Varela, Eustaquio, Pepé; Evanilson y Taremi.

