Barcelona vs PSG por la Champions League | Diseño: Christian Marlow
Barcelona vs PSG por la Champions League | Diseño: Christian Marlow

vs. miden fuerzas (EN VIVO | EN DIRECTO) por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 2 de la etapa de la Fase de Liga. Según la programación de la UEFA, el partido arrancará a las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 1 de octubre del 2025. La transmisión está a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal habilitado en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la versión digital por Disney Plus. Ojo, recomendamos no seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Barcelona vs PSG por la Champions League | VIDEO: ESPN
Barcelona vs PSG por la Champions League | VIDEO: ESPN

TAGS RELACIONADOS