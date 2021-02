Gerard Piqué fue uno de los futbolistas azulgranas que peor la pasó en el Barcelona vs. PSG por Champions League. Ronald Koeman apostó por él, a pesar de que no se encontraba en su mejor estado físico y no disputaba un partido oficial hace tres meses. Kylian Mbappé, la estrella del partido, lo hizo sufrir en más de una ocasión y en uno de los ataques parisinos desató su furia contra sus compañeros.

Tras el ataque del campeón del mundo en Rusia 2018, Piqué gritó de manera clara: “Una put@ posición larga, joder. Me cag@ en la put#”. Antoine Griezmann, quien se encontraba cerca pidió calma y respondió: “Deja de gritar, tranquilo”. “Estamos sufriendo. Estamos corriendo como locos”, dijo el catalán en el duelo de ida de los octavos de final.

El momento se pudo escuchar claro, gracias a que no había público en las graderías del Camp Nou. La televisión se quedó por un momento con el central que se mostró claramente molesto por el accionar del equipo.

Piqué regresó a la lista 87 días después de lesionarse ante el Atlético de Madrid en Wanda Metropolitano. Entonces, se le diagnosticó un esguince en el ligamento lateral interno y la rotura parcial de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Todo se define en Francia

El París Saint-Germain dio un paso de gigante hacia los cuartos de final de la Champions este martes tras imponerse 4-1 al Barcelona en el Camp Nou, en la ida de octavos, con un triplete de Kylian Mbappé.

Leo Messi adelantó al Barcelona de penal (27), pero Mbappé puso el 1-1 (32), rubricó el 2-1 (65), Moise Kean hizo el tercero (70) y Mbappé cerró la cuenta (85) para poner en ventaja al PSG de cara a la vuelta en París en marzo.





