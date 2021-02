Barcelona y PSG chocarán este martes por los octavos de final de Champions League. Este partido significará el regreso de más de un futbolista parisino a la Ciudad Condal; sin embargo, hay uno que no tuvo buenas experiencias en el campo azulgrana y espera poder romper su mala racha. Hablamos de Keylor Navas.

El costarricense enfrentará a uno de los equipos que más disgustos le dio en su carrera. El Camp Nou ha significado un tormento en su carrera debido a que tan solo ha logrado ganar tres veces.

En los 13 partidos que jugó Keylor contra Barcelona, tanto defendiendo los colores de Levante como en el Real Madrid solo pudo ganar 3. Como ‘granota’ sumó dos derrotas (una de ellas 7-0) y un empate.

Ya en Real Madrid, jugó su primer ‘Clásico’ en la temporada 2015/16. Ese año, Rafa Benitez le dio la titularidad en LaLiga. Perdió 4-0 en el Santiago Bernabéu.

Entre sus alegrías se encuentran la victoria 2-1 el 2 de abril del 2016, que no sirvió para ganar LaLiga y la Supercopa de España de la siguiente temporada. El Madrid ganó la ida y la vuelta por 2-0 y 3-1.

En total, Keylor recibió 25 goles en estos 13 enfrentamientos con Barcelona. Levantó un título y ahora regresa al Camp Nou junto al PSG, soñando con eliminar al equipo de Lionel Messi.

Barcelona vs. PSG: la previa

No habrá duelo entre Messi y Neymar y no habrá retorno de quien fuera parte del tridente blaugrana del triplete de 2015. No habrá ese morbo, pero sí un partido entre dos equipos que aspiran a todo, y con un Barça al alza que quiere asemejarse a aquel que, por ejemplo, le endosó el recordado 6-1 al equipo parisino, con el que volteó el 4-0 del Parque de los Príncipes.

Dos aspirantes en un duelo igualado que, cuando tuvo lugar el sorteo, no lo parecía tanto. Pero aquella balanza que situaba al PSG como claro favorito, se ha equilibrado. Y, en parte, por el estado de forma de un Leo Messi que parece claramente pretendido por los parisinos. Sin duda, los focos estarán sobre el argentino, que llega al alza también en el aspecto goleador junto a un Griezmann también mejorado en su rendimiento y un Dembélé por fin con regularidad.





