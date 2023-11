Barcelona vs. Shakhtar se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 7 de noviembre por la cuarta fecha del Grupo H por la Champions League que se llevará a cabo en el Volksparkstadion de Hamburgo. El partido está programado para arrancar desde las 12:45 de la tarde (hora peruana y siete horas más en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Barcelona vs. Shakhtar: así fue la llegada de los azulgranas a Hamburgo por Champios League. (Video: FC Barcelona)

Barcelona vs. Shakhtar: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Martínez, Alonso; Romeu, Gündogan, Gavi; Yamal, Robert Lewandowski y Félix.

Shakhtar: Riznyk; Konoplia, Rakitskiy, Matvienko, Azarov; Nazaryna, Stepanenko; Zubkov, Sudakov, Kryskiv; Sikan.