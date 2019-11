Barcelona vs. Slavia Praga con Messi y Griezmann: se enfrentan por la UEFA Champions League 

Barcelona vs. Slavia Praga se ven las caras ( EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS) por la jornada 4 del Grupo F de la UEFA Champions League , este martes 5 de noviembre, desde las 12:55 p.m. (hora peruana). La transmisión se encuentra a cargo de ESPN, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. El equipo de Lionel Messi y Antoine Griezmann sale en busca de los tres puntos, luego de su derrota frente al Levante.

Barcelona busca ante Slavia Praga limpiar su imagen luego de la discreta presentación liguera -que le costó una derrota por 3-1 a manos de Levante en LaLiga Santander-, con el objetivo de encarrilar su clasificación para los octavos de final de la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Camp Nou.

Barcelona vs. Slavia Praga: horarios del partido

México - 11:55 a.m.

Ecuador - 12:55 p.m.

Perú - 12:55 p.m.

Colombia - 12:55 p.m.

Venezuela: 1:55 p.m.

Bolivia - 1:55 p.m.

Paraguay - 2:55 p.m.

Argentina - 2:55 p.m.

Chile - 2:55 p.m.

Uruguay - 2:55 p.m.

España - 6:55 p.m.

Barcelona vs. Slavia Praga: canales del partido

México - SKY Sports

Ecuador - ESPN Internacional y ESPN Play

Perú - ESPN Internacional y ESPN Play

Colombia - ESPN Internacional y ESPN Play

Venezuela - ESPN Internacional y ESPN Play

Bolivia - ESPN Internacional y ESPN Play

Paraguay - ESPN Internacional y ESPN Play

Argentina - ESPN Internacional y ESPN Play

Chile - ESPN Internacional y ESPN Play

Uruguay - ESPN Internacional y ESPN Play.

España - Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus

Barcelona se mantiene invicto en esta edición de Champions League (dos victorias y un empate, y líder con 7 puntos) y colideran la competición doméstica, pero su fútbol dista mucho del que se espera de un equipo plagado de estrellas que aspira, una temporada más, a pelear por todos los títulos.

Ya acabaron pidiendo la hora hace dos semanas en Praga, donde sufrieron lo indecible para derrotar al Slavia a domicilio (2-1). También tuvieron que sudar tinta para doblegar al Inter en el Camp Nou (2-1) y salieron vivos de milagro de Dortmund (0-0).



Que el Barcelona está jugando con fuego desde hace semanas es una obviedad que hasta jugadores como Marc-André Ter Stegen o Antoine Griezmann han reconocido, por mucho que su técnico, Ernesto Valverde, insista en negar la evidencia, al menos en público, una y otra vez.



Los azulgranas tendrán una nueva oportunidad de subir el nivel -algo necesario si se quiere ir con garantías por Europa- ayudados por su condición de local, pues el juego del equipo sube algunos enteros cuando el partido se disputa en el Camp Nou.



Lo hará, no obstante, sin su '9' titular, el uruguayo Luis Suárez, que se lesionó en el soleo ante el Levante, y presumiblemente, un partido más, sin el central Samuel Umtiti, que sigue recuperándose de los problemas que arrastra hace tiempo en la rodilla izquierda.

El puesto de Luis Suárez en el once debería ser para Ousmane Dembélé, a quien Valverde no convocó para el último partido de Liga. El resto del once será el habitual, por lo que Jordi Alba y Sergio Busquets recuperarán la titularidad en detrimento de Sergi Roberto y Arturo Vidal.

Invicto en el torneo liguero y con una ventaja a mitad de temporada de doce puntos respecto al segundo clasificado, el Slavia Praga (4° con un punto), por su parte, afronta su duelo en el Camp Nou dispuesto a repetir el buen juego de hace dos semanas ante los azulgranas, pese a perder entonces en casa por 1-2.

Barcelona vs. Slavia Praga: probables alineaciones

Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Griezmann y Dembélé.



Slavia Praga: Kolar; Coufal, Zeleny, Kúdela, Boril; Soucek; Masopust, Stanciu, Sevcík, Traoré; Olayinka.

