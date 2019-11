En la previa del partido entre Barcelona vs Slavia Praga, por la fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League, Ernesto Valverde respondió a la advertencia que hizo Riqui Puig con dejar el club azulgrana en un futuro no muy lejano ante la poca cantidad de minutos que recibe en el primer equipo.



"Riqui es un talento que va a jugar seguro en el Barça, lo que no sabemos es cuándo. Está en período de formación y en el B también está bien", dijo Valverde en rueda de prensa previa al partido de la Champions en Camp Nou.

El entrenador del Barcelona explicó que la poca participación de Puig en el primer equipo se debe a la sobrepoblación de volantes.



“Tenemos un medio del campo con mucha gente y en cada rueda de prensa me preguntan por los jugadores que no están. eso es un hándicap, no hay sitio para todos”, dijo el cuestionado técnico de los azulgranas.

¿Qué dijo Riqui Puig sobre su presente en el Barcelona?

"No estoy entrenando tanto con el primer equipo esta temporada, el año pasado prácticamente estaba en dinámica del primer equipo, entrenaba con ellos y bajaba a jugar con el B. Pero son cosas del fútbol y hay que tocar con los pies en el suelo", afirmó Puig.



Y por primera vez no descartó irse del Camp Nou: "Es verdad que a mí me gustaría tener más minutos arriba, pero hay bastante gente y cuesta tener minutos. Si no tengo ningún minuto arriba, tendré que tomar una decisión", agregó el joven volante.

► Imágenes pueden herir susceptibilidades: las lesiones más desgarradoras nunca antes vistas en el fútbol [FOTOS]



► Dale 'Allegri' a mi corazón: sitúan al DT italiano como posible reemplazo de Valverde en el Barça



► “No intentes hacer magia": la última charla de Kovac en la que ridiculizó a los jugadores del Bayern, según 'Bild'



► Nunca antes visto esta temporada: Barcelona estrena tridente ante Slavia Praga en la Champions