Bayern Munich vs Lazio se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 14 de febrero, por la ida de los octavos de final de la Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el Stadio Olímpico y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN 2, Star Plus, Movistar, SKY Sports y DAZN para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por la web de Depor.

Bayern Munich vs. Lazio: probables alineaciones

Bayern Munich: Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Eric Dier, Kim Min Jae; Noussair Mazraoui, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Sacha Boey; Leroy Sané, Karry Kane y Jamal Musiala.

Lazio: Ivan Provedel; Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Elseid Hysaj; Matteo Guendouzi, Danilo Cataldi, Luis Alberto; Gustav Isaksen, Ciro Immobile y Felipe Anderson.