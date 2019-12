Continúan los partidazo en Europa, y este miércoles se miden Bayern Munich vs. Tottenham EN VIVO por la fecha 6 del Grupo B de la Champions League, EN DIRECTO y ONLINE en el mítico Allianz Arena, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Sigue la transmisión del encuentro por la señal de ESPN, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Mourinho debutará en Champions al mando de los ‘Spurs’ que vienen en alza con el luso en el banquillo. No te pierdas ningún detalle del choque por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com.

Ya clasificados a octavos de final de la Champions League y con los puestos definidos en su serie, Bayern Munich y Tottenham se verán las caras en su última presentación de la etapa de grupos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Arena.

Bayern Munich vs. Tottenham: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Con cinco victorias de cinco posibles, Bayern Múnich acabará como líder de su grupo, por ahora con 15 puntos, aunque podría hacer puntaje ideal en casa. Tottenham, por su parte, se mantendrá en el segundo casillero, aunque podría hacerlo con 10, 11 o 13 unidades. Esos puestos no se moverán.

Alemanes e ingleses han dominado la serie y han dejado relegados al tercero Estrella Roja y al cuarto Olympiakos, que tienen tres y un punto, respectivamente, y que lucharán por el boleto a dieciseisavos de final de la Europa League.

El presente de Bayern Múnich, sin embargo, no es de los mejores en el plano doméstico. Y es que el conjunto bávaro viene de perder 2-1 a manos de Borussia Monchengladbach y quedó a 7 puntos del líder, precisamente su verdugo del reciente sábado.

“Mañana tenemos dos razones para querer ganar el partido. Queremos subrayar la contundencia que hemos logrado en la Champions League con cinco victorias hasta la fecha. Y la sensación de volver a ganar", anticipó el jugador de Bayern Múnich, Thomas Müller.

Enfrente estará el Tottenham, que se ha revitalizado desde el arribo de José Mourinho. Los ‘Spurs’ han ganado cuatro de cinco encuentros con el portugués: tres por Premier League y una por Champions League.

“Algunos de los muchachos no tuvieron muchos minutos desde mi llegada. Esta será una buena oportunidad para ellos", aseguró Mourinho en conferencia de prensa, evidenciando que le dará oportunidad a jugadores poco habituales como titulares.

Bayern Munich vs. Tottenham: probables alineaciones

Bayern Múnich: Ulreich; Pavard, Boateng, Martinez, Davies; Kimmich, Tolisso, Coutinho; Coman, Perisic, Lewandowski. DT: Hans Flick.

Tottenham: Whiteman; Walker-Peters, Foyth, Vertonghen, Rose; Skipp, Dier, Eriksen; Moura, Sessegnon, Parrott. DT: José Mourinho.

Bayern Múnich vs. Tottenham: ¿dónde se ubica el estadio?

