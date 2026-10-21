vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO por la en la Fecha 3 de la Fase de Liga. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmiten por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 horas y tendrá lugar en el Allianz Arena (Múnich, Alemania).

Bayern vs. Arsenal se enfrentan por la Champions League: transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: @fcbayern)
Bayern vs. Arsenal se enfrentan por la Champions League: transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: @fcbayern)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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