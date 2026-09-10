vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO por la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmiten por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 10 de septiembre desde las 14:00 horas y tendrá lugar en el Allianz Arena (Múnich, Alemania).

FC Bayern vs. Bodo por Champions League con transmisión de ESPN. (Video: FC Bayern)
FC Bayern vs. Bodo por Champions League con transmisión de ESPN. (Video: FC Bayern)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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