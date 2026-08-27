Es momento de conocer a los rivales del Real Madrid en la Champions League 2026-27. Los merengues están a solo dos semanas de iniciar su camino en el certamen, rumbo a la décimo sexta, ahora con José Mourinho como entrenador en su segunda etapa en el club. El sorteo se realizó en Mónaco y aquí te dejaré con el calendario completo del Real Madrid en esta fase de liga, con todos sus rivales, fechas y horarios.
Calendario del Real Madrid en la Champions League 2026-27
Rival 1: Real Madrid vs. Inter de Milan
Fecha: por confirmar
Horario: por confirmar
Rival 2: Arsenal vs. Real Madrid
Fecha: por confirmar
Horario: por confirmar
Rival 3: Real Madrid vs. PSV
Fecha: por confirmar
Horario: por confirmar
Rival 4: Roma vs. Real Madrid
Fecha: por confirmar
Horario: por confirmar
Rival 5: Real Madrid vs. Leipzig
Fecha: por confirmar
Horario: por confirmar
Rival 6: Shakhtar vs. Real Madrid
Fecha: por confirmar
Horario: por confirmar
Rival 7: LASK vs. Real Madrid
Fecha: por confirmar
Horario: por confirmar
Rival 8: AEK Atenas vs. Real Madrid
Fecha: por confirmar
Horario: por confirmar
Real Madrid va por la décimo sexta Champions League
Los merengues son los máximos campeones de este certamen con un total de 15 títulos y van por una nueva estrella, ahora de la mano de José Mourinho. El último título obtenido por los merengues fue en la edición 2023-24, donde Jude Bellingham fue una de las máximas figuras en su primera temporada en la Casa Blanca y Vinicius Júnior se destacó como el goleador del equipo.
Cabe señalar que tras la salida de Cristiano Ronaldo y el fin de aquella era dorada donde obtuvieron 4 Champions League en 5 años, los merengues han conseguido 2 más de la mano de Vinicius Júnior.