Anfield se prepara para una noche europea de máxima exigencia. Liverpool y Atlético de Madrid se encuentran en el estreno de la Champions League 2026-27, con dos equipos que llegan al torneo con aspiraciones importantes y un historial reciente que añade un ingrediente especial al duelo. El conjunto de Arne Slot tendrá la ventaja de jugar ante su público, mientras los dirigidos por Diego Simeone buscarán convertir su fortaleza defensiva y experiencia continental en un buen resultado a domicilio.

El conjunto inglés afrontará su estreno europeo como local, mientras que el equipo dirigido por Diego Simeone buscará iniciar con un resultado positivo en uno de los estadios más complicados del continente. Liverpool y Atlético de Madrid ya tienen varios antecedentes recientes en la Champions League, por lo que el duelo vuelve a presentarse como uno de los grandes atractivos de esta primera jornada. ¿Quieres saber los canales que transmiten el juego en tu país? A continuación, te explicamos todos los detalles.

En España, el partido podrá seguirse en directo por M+ Liga de Campeones, con la emisión también disponible a través de M+ Liga de Campeones 4. LaLiga TV Bar ofrecerá igualmente la retransmisión para establecimientos de hostelería.

En Estados Unidos, la UEFA señala a Paramount+, TUDN y DAZN como socios de transmisión de la Champions League. El encuentro también podrá seguirse a través de las plataformas y señales correspondientes para el mercado de Puerto Rico.

En México, los derechos de la competición corresponden a Max y FOX. Para este partido, la programación específica señala a FOX One como una de las opciones para seguir el encuentro, por lo que es importante diferenciar entre el operador de derechos y la señal concreta de transmisión.

En Brasil, la cobertura del encuentro forma parte de la oferta de TNT Sports y SBT, de acuerdo con la relación de operadores de la UEFA. En el resto de Sudamérica, la transmisión está a cargo de ESPN, con disponibilidad también a través de Disney+ Plan Premium en los mercados correspondientes.

Para Argentina, la señal específica es FOX Sports Argentina, mientras que ESPN figura como operador regional en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En distintos países de Centroamérica y el Caribe, la transmisión se distribuye mediante señales específicas de ESPN, por lo que la disponibilidad puede variar según el territorio.

En Reino Unido, el encuentro comenzará a las 20:00 BST y será televisado por TNT Sports. Liverpool FC también confirma esta señal para la transmisión del partido en Anfield.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2026-27?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMINGS España 21:00 M+ Liga de Campeones; M+ Liga de Campeones 4; LaLiga TV Bar — Estados Unidos 15:00 (ET) TUDN Paramount+, DAZN Puerto Rico 15:00 TUDN Paramount+ México 13:00 FOX Max Argentina 16:00 FOX Sports Argentina ESPN en Disney+ Bolivia 15:00 ESPN Disney+ Plan Premium Brasil 16:00 TNT Sports, SBT HBO Max Chile 16:00 ESPN Disney+ Plan Premium Colombia 14:00 ESPN Disney+ Plan Premium Costa Rica 14:00 ESPN Disney+ Plan Premium Ecuador 14:00 ESPN Disney+ Plan Premium El Salvador 14:00 ESPN Disney+ Plan Premium Guatemala 14:00 ESPN Disney+ Plan Premium Honduras 14:00 ESPN Disney+ Plan Premium Nicaragua 14:00 ESPN Disney+ Plan Premium Panamá 14:00 ESPN Disney+ Plan Premium Paraguay 16:00 ESPN Disney+ Plan Premium Perú 14:00 ESPN Disney+ Plan Premium República Dominicana 15:00 ESPN Disney+ Plan Premium Uruguay 16:00 ESPN Disney+ Plan Premium Venezuela 15:00 ESPN Disney+ Plan Premium