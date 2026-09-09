FC Barcelona recibe a Feyenoord en el Spotify Camp Nou este miércoles 9 de septiembre en punto de las 10:15 am (Tiempo del Centro de CDMX) / 12:15 p.m. ET / 9:15 a.m. PT en el estreno de ambos equipos en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Tras sus recientes victorias locales, tanto los azulgranas como De club van het volk buscan la gloria europea con Hansi Flick y Giovanni van Bronckhorst midiendo fuerzas en un choque táctico de alto nivel. La transmisión de este encuentro estará a cargo de FOX One desde México y se podrá seguir el minuto a minuto desde las 13:00 horas Tiempo del Centro de CDMX. Aquí te dejo con todos los detalles para que sepas cómo ver el partido FC Barcelona vs. Feyenoord en vivo desde el dispositivo de tu preferencia.

El FC Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, FC Barcelona vs. Feyenoord por Champions League 2026-27?

El partido entre FC Barcelona y Feyenoord por la primera jornada de la UEFA Champions League 2026-27 también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Feyenoord por Champions League 2026-27?

Si quieres ver partidos como FC Barcelona vs. Feyenoord por la Fecha 1 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

FC Barcelona vs. Feyenoord: posibles alineaciones

Fútbol Club Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Xavi Espart; Marc Bernal, Rodri, Pedri; Raphinha, Anthony Gordon, Lamine Yamal.

Joan García; Jules Koundé, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Xavi Espart; Marc Bernal, Rodri, Pedri; Raphinha, Anthony Gordon, Lamine Yamal. Feyenoord Rotterdam: Tjark Ernst; Givairo Read, Jerry St. Juste, Mika Mármol, Kraaijeveld; Gjivai Zechiël, Guus Steijn, Luciano Valente; Oussama Targhalline, Gaoussou Diarra, Borges.

El Spotify Camp Nou será el escenario del choque entre FC Barcelona y Feyenoord por la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

Horarios, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27

Fecha: Miércoles, 09 de septiembre de 2026

Miércoles, 09 de septiembre de 2026 Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona, Cataluña, España

Spotify Camp Nou, Barcelona, Cataluña, España Horarios: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV / Streaming: FOX One México

FC Barcelona recibe a Feyenoord este miércoles 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. | Crédito: @FCBarcelona / X