La quinta jornada de la UEFA Champions League inicia con encuentros de alto calibre. Y este miércoles 26 de noviembre, veremos emocionantes enfrentamientos entre los equipos invictos desde el inicio del campeonato y los grandes del continente.
- Arsenal vs Bayern Múnich: Un enfrentamiento de titanes tendrá lugar en el Emirates Stadium. Arsenal y Bayern, ambos con 12 puntos en 4 partidos, buscarán establecer su liderazgo. El Arsenal llega con una defensa férrea: 11 goles a favor y 0 en contra. El Bayern, por su parte, no se queda atrás en su poderío ofensivo: 14 goles a favor y solo 3 en contra. El historial reciente añade emoción, recordando la eliminación del Arsenal por parte del Bayern en los cuartos de final de la Champions 2023/24, con una victoria bávara por 1-0. Para Betano, Arsenal tiene un 43% de probabilidad de triunfo (cuota 2.20), frente al 30% del Bayern Múnich (cuota 3.15).
- Inter vs Atlético de Madrid: Los “nerazzurri”, con una racha imparable de victorias contundentes, llegan a Madrid decididos a prolongar su dominio en Europa. Por su parte, el Atlético, si bien demuestra su fortaleza en LaLiga española, ha mostrado altibajos en el torneo continental. A pesar de una reciente victoria por 3-1 ante Royale Union SG en su último encuentro de Champions, el equipo rojiblanco buscará consolidar su paso y hacer valer la potencia de su localía. Para Betano, Inter tiene un 42% de probabilidad de triunfo (cuota 2.27), frente al 31% del Atlético de Madrid (cuota 3.10).
- PSG vs Tottenham: El vigente campeón de la “orejona”, recibirá al Tottenham en su fortín del “Parque de los Príncipes”. Los parisinos, con 9 puntos y tres victorias en la Champions, demuestran su poderío también a nivel local, perfilándose como líderes indiscutibles de la liga francesa. El Tottenham, con un presente irregular en la Premier League, pero con 2 triunfos y 2 empates en la Champions, buscará dar la sorpresa. Su último enfrentamiento, en la final de la Supercopa UEFA de agosto, culminó con la victoria del PSG por 3-2 en penales. Para Betano, PSG tiene un 69% de probabilidad de triunfo (cuota 1.38), frente al 12% del Tottenham (cuota 8.25).
- Real Madrid vs Olympiacos: El Rey de Europa con 15 títulos de Champions, se enfrentará al Olympiacos. El conjunto blanco, séptimo en la tabla, pero líder de LaLiga española con 32 unidades, buscará afianzar su posición. El Olympiacos, a pesar de no haber sumado victorias en el campeonato europeo, llega con un impresionante récord en su liga local: líder invicto con 28 puntos y múltiples victorias con goleadas. Para Betano, Real Madrid tiene un 67% de probabilidad de triunfo (cuota 1.42), frente al 14% del Olympiacos (cuota 6.90).
La quinta jornada de la Champions League prometen encuentros llenos de emociones.