El Allianz Arena será escenario, este miércoles 17 de septiembre, del duelo más atractivo de la primera fecha de fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26: el poderoso Bayern de Múnich recibe a Chelsea FC, actual campeón del Mundial de Clubes, en un partido que tiene mucha historia en Europa.

Bayern domina el historial reciente que tiene con Chelsea: ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos contra los azules en competiciones europeas. En este contexto, la casa de apuestas Betsson coloca al Bayern como favorito, con una cuota de 1.65. No obstante, reconoce posibilidades para un Chelsea de gran poder y, por ello, paga 4.80 si los azules logran la victoria.

Bayern Munich: un inicio arrollador en la Bundesliga

El conjunto bávaro llega en gran forma tras un arranque impecable en la Bundesliga. El fin de semana goleó 5-0 al Hamburgo con doblete de Harry Kane y goles de Serge Gnabry, Aleksandar Pavlović y el recién incorporado Luis Díaz, quien suma ya tres anotaciones en sus primeros tres partidos con el club.

Pese a la buena racha, Thomas Tuchel deberá lidiar con algunas bajas sensibles. Raphael Guerreiro quedó descartado por una lesión abdominal, mientras que Alphonso Davies y Jamal Musiala siguen fuera por molestias físicas. Aun así, el equipo mantiene un poder ofensivo demoledor y una plantilla con variantes de lujo.

Chelsea: entre la ilusión europea y la irregularidad local

Los londinense regresan a la Champions con la confianza de haber ganado el Mundial de Clubes 2025, aunque su presente en la Premier League muestra ciertas dudas. En su último partido, los dirigidos por Enzo Maresca empataron 2-2 ante Brentford tras desperdiciar una ventaja, dejando en evidencia falencias defensivas en los minutos finales.

A esto se suman algunas bajas, como la del delantero Liam Delap, ausente por una lesión en los isquiotibiales. No obstante, la juventud del plantel, con nombres como Cole Palmer, y la intensidad que busca imponer Maresca, generan expectativa de cara a un encuentro que puede marcar el pulso de su temporada europea.

Espectáculo garantizado

Este choque pondrá a prueba no solo la jerarquía continental, sino también la capacidad de los dos equipos de adaptarse. Si el partido termina en empate, Betsson paga una cuota de 4.35.