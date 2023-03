Una de las grandes revelaciones en la temporada ya tiene rival en los cuartos de final de la Champions League. Hablamos del Napoli italiano, que este viernes ha sido emparejado con el AC Milan tras el sorteo celebrado en Nyon (Suiza). Para muchos, se trata de uno de los mejores rivales que le pudo tocar al equipo celeste ya que el club lombardo no se encuentra en su mejor nivel. Sin embargo, para Luciano Spalletti, DT del exequipo de Diego Maradona, la idea no puede estar más errada. Según dijo, hubiera preferido no medirse a una escuadra de la Serie y que “solo los incompetentes hablan de un buen sorteo”.

“Solo los incompetentes hablan de un buen sorteo. Hubiera preferido no enfrentarme a un equipo italiano. El Milan es la Liga de Campeones y solo Maldini ha ganado cinco de ellas. No ha sido un buen emparejamiento para nosotros”, declaró el técnico a Radio Kiss Kiss.

“En los últimos días he leído que el PSG y el Manchester City tienen problemas para llegar al final porque les falta experiencia en esta competición. Si esto es cierto, el Milan es favorito para la victoria final”, añadió.

El técnico insistió en que el sorteo no fue favorable pese a haber evitado a Real Madrid, Bayern Múnich y Manchester City tanto en cuartos como en unas hipotéticas semis, en las que -en caso de disputar- se mediría al ganador entre el Benfica-Inter.

“¿Quién dice que estamos en el lado fácil del cuadro? Hay que medir las valoraciones. ¿Por qué no se ha hecho este discurso con el Milan, el Inter y el Benfica? Conocemos bien al Milan, tuvo dificultades, pero ahora ha superado el momento gracias a la habilidad de su entrenador. Nos enfrentaremos a un gran adversario”, sentenció.





¿Cuándo se jugará el Napoli vs. AC Milan?





Según el anuncio oficial de la UEFA, Napoli y Milan se verán las caras el miércoles 12 de abril por la ida de los cuartos de final de Champions League. La vuelta se jugará el martes 18 del mismo mes. Ambos partidos empezarán a las 2 de la tarde (hora peruana) con la transmisión de ESPN y STAR Plus.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR