El tramo decisivo de la Champions League quedó configurado este miércoles 29 de enero, cuando la Fase de Liga cerró su octava y última jornada, con todos los partidos en simultáneo. Antes del arranque de la fecha final de esta primera etapa del torneo que disfruta de su primera experiencia con este formato, solo estuvo asegurado el futuro del Liverpool y el Barcelona. El cuadro inglés, con pleno de triunfos, terminó primero como líder mientras que los catalanes quedaron como escoltas.

Todo tiene relevancia en la clasificación que ya no tiene en cuenta para la fecha a nueve equipos: Bolonia, Sparta Praga, Leipzig, Girona, Estrella Roja, Sturm Graz, Salzburgo, Slovan Bratislava y Young Boys, ya que todos estos no tenían chances de permanecer en la Champions, poniéndole punto y final a su participación este miércoles.

De esta manera, tras llevarse a cabo cada uno de los compromisos de esta última jornada, estos equipos clasificaron a los octavos de final de manera directa: Liverpool (1°), Barcelona (2°), Arsenal (3°), Inter de Milán (4°), Atlético de Madrid (5°), Bayer Leverkusen (6°), Lille (7°) y Aston Villa (8°).

Partidos de la última jornada de la Champions

PSV 3-2 Liverpool

Bayern Munich 3-1 Slovan Bratislava

Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar

Bayer Leverkusen 2-0 Sparta de Praga

Girona 1-2 Arsenal

Barcelona 2-2 Atalanta

Brest 0-3 Real Madrid

Manchester City 3-1 Club Brujas

Young Boys 0-1 Estrella Roja

Lille 6-1 Feyenoord

Juventus 0-2 Benfica

Aston Villa 4-2 Celtic

Dinamo Zagreb 2-1 AC Milan

Inter de Milán 3-0 Mónaco

Sturm 1-0 RB Leipzig

RB Salzburgo 1-4 Atlético de Madrid

Sporting Lisboa 1-1 Bolonia

Stuttgart 1-4 PSG

¿Qué equipos jugarán los play-offs de la UCL?

El PSV, el Club Brujas, el Benfica, el PSG, el Sporting y el Stuttgart dependían de sí mismos para seguir en el torneo y jugar los play-offs. El equipo neerlandés y belga estaban a un paso de lograr su objetivo, aunque todo hacía indicar que serían sus rivales los que decidirán sus futuros: el Liverpool y el City, respectivamente.

Por detrás, al Benfica, con un punto menos que PSV y Club Brujas, le bastaba con sacarle un punto a la Juventus. Y el campeón francés, después de ganar al City en un duelo clave, visitaba al Stuttgart. El empate podía servirle a los dos para acceder a las eliminatorias. Estaban empatados con 10 puntos, al igual que que el Sporting.

El Manchester City, el Dinamo Zagreb y el Shakhtar afrontaban la última jornada fuera de los puestos de clasificación, más allá de los veinticuatro primeros lugares. No obstante, los ‘Citizens’ no dependían de sí mismos para no se eliminados.

Una vez terminada la jornada, los clasificados a los play-offs de dieciseisavos de final fueron los siguientes clubes: Atalanta (9°), Borussia Dortmund (10°), Real Madrid (11°), Bayern Múnich (12°), AC Milan (13°), PSV (14°), PSG (15°), Benfica (16°), AS Monaco (17°), Brest (18°), Feyenoord (19°), Juventus (20°), Celtic (21°), Manchester City (22°), Sporting Lisboa (23°) y Brujas (24°).

Llaves y posibles cruces en play-offs y octavos de final:

Posibles cruces en las siguientes rondas de la Champions League. (Imagen: Depor)

¿Cuándo es el sorteo de los play-offs y octavos?

De acuerdo con el calendario oficial de la organización, el sorteo de los play-offs de la Champions League se llevará a cabo el próximo 31 de enero. Los partidos de esta etapa, en consecuencia, se programarían para disputarse el 11-12 de febrero, la ida, y el 18-19, la vuelta.

En cuanto al sorteo que decidirá el futuro de los 16 equipos que clasifiquen a octavos de final, la organización tiene previsto que el sorteo se lleve a cabo el 21 de febrero, con los partidos a celebrarse el 4-5 de marzo (ida) y el 11-12 del mismo mes (vuelta). Asimismo, el 21 también se sortería el resto de la fase eliminatoria.





