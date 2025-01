A falta de dos jornada para que el Sudamericano Sub20 llegue a su fin, la Selección Peruana quedó sin chances de clasificar al hexagonal final luego de sufrir una dura derrota ante su similar de Chile por la tercera jornada del campeonato. No obstante, bien dicen que siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, como por ejemplo saber que aún existen jugadores de gran calidad en las divisiones menores de la ‘Bicolor’. Este es el caso de Juan Pablo Goicochea, quien viene siendo una de las figuras del plantel dirigido por ‘Chemo’ del Solar, y que recientemente fue tendencia por unas declaraciones que brindó el reconocido periodista deportivo Pedro García. ¿Qué fue lo que dijo?

En medio de la última edición del programa ‘Doble Punta’, donde Pedro García hace de panelista junto a Horacio Zimmermann y Bruno Cabala, el exconductor de ‘Al Ángulo’ manifestó que le gustaría ver a Goicochea en el equipo mayor de la Selección Peruana que disputará el resto de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Es más, el popular ‘Pedrito’ no solo pidió que el joven jugador forme parte de la próxima convocatoria de Perú, sino también se animó a compararlo con Ruud van Nistelrooy. Según el periodista, Goicochea sería como el exdelantero neerlandés al costado de Santiago Ormeño, quien es habitualmente llamada por la ‘Bicolor’.

“Goicochea, así como está, yo lo convoco a la selección mayor. Si en la mayor ha estado Ormeño, Goicochea es van Nistelrooy a su costado”, fueron las palabras exactas que usó el panelista, para argumentar su postura de que el actual delantero del Platense argentino debería tener una chance en la selección.

Asimismo, aseguró que por un tema de edad, Juan Pablo Goicochea debe ir creciendo de a pocos, por lo que codearse con los adultos le servirá para madurar futbolísticamente. Autor de dos goles en el Sudamericano Sub20, nadie puede negar que el exjugador de Alianza Lima tiene condiciones para ser una estrella.

“Por supuesto, habrá que acercarle herramientas para que, en el gran escenario de una Eliminatoria, tenga unos minutos, sepa que no es menos que nadie, que todavía no va a jugar en su esplendor pero que está bueno que entre al equipo y vaya tocando, y que se la ponga Quispe y no otro”, agregó.

“Que vaya a la selección mayor, no para que arranque, pero para que crezca. Necesitamos jugadores como él, con ese tesón, esa garra, esa calidad y esa cara cuando nos van ganando. Porque cuando él sale ante Chile y se sienta, extenuado y sin poder más, la cara de sufrimiento que tenía porque nos habían empatado era para morirse. Gente así quiero, que salga y sufra si perdemos, no gente que le dé lo mismo”, sentenció el periodista deportivo.

¿Qué se le viene a Perú en el Sudamericano Sub20?

Tras su debut en el Sudamericano, la Selección Peruana Sub-20 enfrentó al anfitrión Venezuela (0-4), luego a Chile (2-3) y ahora cerrará su participación contra Uruguay. Como bien se sabe, solo los tres primeros de cada grupo lograrán avanzar al hexagonal final, lo que les dará la clasificación al Mundial de la categoría.

Jornada 1 : Perú vs. Paraguay (1-2)

: Perú vs. Paraguay (1-2) Jornada 2: Perú vs. Venezuela (0-4)

Perú vs. Venezuela (0-4) Jornada 3 : Perú vs. Chile (2-3)

: Perú vs. Chile (2-3) Jornada 4: Perú vs. Uruguay | 29 de enero | 4:00 pm

Perú vs. Uruguay | 29 de enero | 4:00 pm Jornada 5: Perú descansa





