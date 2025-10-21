Copenhague vs Dortmund EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por la Champions League
vs miden fuerzas (EN VIVO | EN DIRECTO) por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la etapa de la Fase de Liga. Según la programación de la UEFA, el partido arrancará a las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del martes 21 de octubre del 2025. La transmisión está a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal habilitado en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la versión digital por Disney Plus. Recuerda no ver el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue el minuto a minuto en Depor.

