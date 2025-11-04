Copenhague vs Tottenham EN VIVO vía ESPN y Disney Plus: transmisión online de Champions League
Copenhague vs Tottenham EN VIVO vía ESPN y Disney Plus: transmisión online de Champions League

vs se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 4 de la fase de liga de la . ¿Dónde ver? Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus, para toda Latinoamérica. En Argentina, se podrá ver a través de Fox Sports. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el martes 4 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Copenhague vs Tottenham EN VIVO vía ESPN y Disney Plus: transmisión online de Champions League. (Video: ESPN)
